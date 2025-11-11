Settimo San Pietro, al via i lavori in via San Salvatore: “Migliorerà la viabilità”

A Settimo San Pietro sono ufficialmente iniziati oggi i lavori in via San Salvatore, dove il Comune ha avviato un intervento di allargamento della carreggiata stradale attraverso la riduzione dei marciapiedi esistenti.
“Con il posizionamento del cantiere – spiega il Comune in una nota – sono finalmente iniziati i lavori nella via San Salvatore per l’allargamento della carreggiata stradale. Questo intervento dovrebbe consentire di attenuare sensibilmente le criticità del traffico veicolare che si determinano nelle ore di maggiore flusso e soprattutto durante il passaggio dei mezzi pubblici”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it