Pirri, Secchi e Atzori (FdI): “Allagamenti insostenibili, Zedda avvii subito i lavori”

Le piogge autunnali continuano a creare forti disagi e allagamenti nel centro di Pirri, in particolare nella zona di piazza Italia, da sempre tra le più colpite. Sulla questione intervengono Melania Secchi, consigliera della Municipalità per Fratelli d’Italia, e Matteo Atzori, esponente pirrese dello stesso partito.

“Piazza Italia è sul livello del mare e la stessa via S’arriu deve il suo nome al fiume che da lì passava” premettono Secchi e Atzori. “Ma mentre prima serviva un nubifragio per vedere l’acqua invadere le strade, oggi ogni singolo acquazzone provoca un fiume d’acqua che passando da via Balilla si riversa sulla parte bassa che da piazza Italia porta sulle vie Dolianova, Settimo, Sinnai e Mara”.

Secondo Secchi e Atzori, la situazione è ormai insostenibile: “Dopo un anno e mezzo di consiliatura è inaccettabile che Giunta comunale e presidente della Municipalità restino immobili. Servono risposte concrete e immediate, con un cronoprogramma chiaro degli interventi“.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia ricordano che la durata stimata dei lavori in piazza Italia e via Italia è di due anni, e chiedono che i cantieri vengano avviati “entro il 2026, al fine di evitare ulteriori ritardi e non dover rimandare tutto alla prossima consiliatura”.

“I cittadini pirresi meritano rispetto, come tutti gli altri abitanti della città” concludono Secchi e Atzori.

