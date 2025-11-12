Province Nuoro Onanì, in casa spade da samurai e fucili da softair: nei guai...

Onanì, in casa spade da samurai e fucili da softair: nei guai un 22enne

Il giovane è stato sorpreso in possesso di una katana, una spada “potens” e repliche di armi reali prive del tappo rosso

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando della Compagnia Carabinieri di Bitti, finalizzato alla verifica del rispetto delle normative sulla detenzione e il porto di armi da fuoco da parte di privati, i militari della Stazione locale hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 22enne residente a Onanì.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno rinvenuto una spada giapponese tipo “katana”, una spada tipo “potens” e diverse armi da softair, fedeli riproduzioni di armi reali ma prive del tappo rosso, elemento obbligatorio per distinguerle da armi autentiche e dimostrarne l’inoffensività.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane non aveva mai denunciato la detenzione delle armi all’autorità competente. Tutto il materiale è stato sequestrato e il possessore deferito all’Autorità Giudiziaria, con l’ipotesi di detenzione abusiva di armi.

