Onanì, in casa spade da samurai e fucili da softair: nei guai un 22enne

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando della Compagnia Carabinieri di Bitti, finalizzato alla verifica del rispetto delle normative sulla detenzione e il porto di armi da fuoco da parte di privati, i militari della Stazione locale hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 22enne residente a Onanì.
Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno rinvenuto una spada giapponese tipo “katana”, una spada tipo “potens” e diverse armi da softair, fedeli riproduzioni di armi reali ma prive del tappo rosso, elemento obbligatorio per distinguerle da armi autentiche e dimostrarne l’inoffensività.
Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane non aveva mai denunciato la detenzione delle armi all’autorità competente. Tutto il materiale è stato sequestrato e il possessore deferito all’Autorità Giudiziaria, con l’ipotesi di detenzione abusiva di armi.
