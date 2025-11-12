Serrenti, rubava dai depositi del Comune: operaio denunciato

È stato denunciato per peculato un operaio comunale di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’articolata attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Serrenti.

L’indagine era stata avviata dopo la denuncia presentata lo scorso ottobre dall’amministrazione comunale, che aveva segnalato anomalie e mancanze nei depositi dell’ente.

Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, la raccolta di testimonianze e servizi di osservazione mirata, i militari sono riusciti a ricostruire con precisione la condotta del dipendente, che avrebbe indebitamente prelevato diverse attrezzature da lavoro di proprietà del Comune.

A conclusione delle indagini, è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto parte del materiale sottratto, del valore stimato di circa 1.500 euro, accuratamente occultato all’interno dell’abitazione.

Le attrezzature sono state sequestrate e saranno restituite all’amministrazione comunale. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

