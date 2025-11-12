Iglesias, aggredisce la moglie durante una lite: arrestato 60enne

L’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio. La donna, ferita e sotto shock, ha denunciato anni di violenze e minacce

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Iglesias, con il supporto di un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 60enne operaio del luogo, coniugato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un vicino di casa che aveva segnalato una violenta lite domestica in corso. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva appena aggredito la moglie convivente, che presentava ecchimosi e segni di percosse su braccia e gambe.

Dopo essere stata rassicurata e visitata, la donna ha deciso di sporgere denuncia, raccontando anni di violenze, offese e minacce di morte subite nel tempo.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato condotto in caserma e, concluse le formalità di rito, trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta (CA), dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

