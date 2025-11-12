Caressa contro Mina: “Atteggiamento indecente e antisportivo”

Duro sfogo del giornalista Sky dopo Como-Cagliari: "Abbiamo riso per quello che ha detto Mina? Giocare duro non è buttarsi per terra"

Dopo il pareggio a reti bianche tra Como e Cagliari, non si placano le polemiche per il comportamento del difensore colombiano Yerry Mina, protagonista di un acceso duello con Alvaro Morata. A sollevare la voce è stato Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, che ha espresso un duro giudizio sulle condotte in campo del giocatore rossoblù, accusandolo apertamente di atteggiamenti antisportivi e simulazioni.

“Ma noi abbiamo riso per quello che ha detto Mina nel dopo partita? Mina va bene, se devi giocare duro, gioca duro. Ma giocare duro non significa buttarsi per terra con le mani in faccia ogni minuto. Questa è una cosa indecente, è antisportivo”.

Secondo Caressa, questo tipo di atteggiamento danneggia non solo lo spettacolo, ma anche la credibilità del campionato: “Levi a me che vedo la partita la possibilità di spettacolo. Se vuoi giocare duro fai quello che ti pare, ma la simulazione no”.

Caressa ha anche chiesto provvedimenti più severi: “I giocatori che vanno a terra con le mani in faccia senza essere stati colpiti al volto devono essere espulsi. Ci siamo stufati”.

