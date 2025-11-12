Cagliari, pericolo cedimento: transennato il Ficus di piazza Matteotti

Vista la situazione è stata emessa un'ordinanza comunale che vieta accesso, transito e sosta intorno all'area interessata

Il Servizio Parchi e Verde del Comune di Cagliari ha riscontrato segnali di pericolo per l’albero monumentale “Ficus” situato in Piazza Matteotti. Controlli approfonditi hanno rivelato la presenza di cavità interne e funghi che stanno compromettendo la stabilità di alcune branche, aumentando il rischio di cedimenti.

A fronte di questa situazione, il sindaco Massimo Zedda ha emesso un’ordinanza che stabilisce il divieto assoluto di accesso, transito e sosta nell’area sottostante la chioma del Ficus.

Questa misura restrittiva resterà in vigore fino a quando non saranno completati i necessari lavori di messa in sicurezza della pianta.

