Nuovo stadio Cagliari, passi avanti: la Conferenza dei servizi approva il progetto

Si è conclusa con esito favorevole la Conferenza dei servizi decisoria odierna, che ha dato il proprio assenso definitivo al progetto per la costruzione del nuovo stadio di Cagliari.

La conclusione positiva dell’iter è giunta dopo l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Tali permessi sono stati rilasciati tramite il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che ha inglobato la precedente Valutazione di Impatto Ambientale.

“Procederemo spediti sui prossimi passi: non appena verrà trasmesso il Piano economico finanziario aggiornato, da parte del Cagliari calcio, si potrà lavorare per i necessari adempimenti che porteranno alla pubblicazione della gara internazionale per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova casa del calcio, dello spettacolo e dei grandi eventi, di tutte e tutti i sardi”, ha dichiarato il Sindaco del capoluogo isolano Massimo Zedda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it