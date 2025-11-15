Iglesias, ai domiciliari si allontana senza giustificazione: 30enne in manette

Le ricerche sono state immediatamente avviate nelle vie adiacenti, consentendo di rintracciarlo poco dopo mentre stava passeggiando

Un uomo di 30 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine a Iglesias, è stato arrestato per evasione nelle prime ore del mattino dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale. Il soggetto era precedentemente sottoposto al regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione in centro.

I militari, impegnati in un routinario servizio di controllo volto a verificare l’osservanza delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno accertato che l’uomo si era allontanato arbitrariamente dal domicilio senza fornire alcuna valida motivazione.

Le ricerche sono state immediatamente avviate nelle vie adiacenti, consentendo di rintracciarlo poco dopo mentre stava passeggiando per la cittadina. Accertata la violazione, il 30enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima.

