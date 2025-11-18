Porto Torres, un agnellino al guinzaglio sul lungomare: il video è virale

Il curioso compagno di passeggiata ha sorpreso residenti e turisti, trasformandosi in poche ore in un fenomeno social

Una scena singolare ha catturato l’attenzione dei passanti sul lungomare di Porto Torres. Tra runner e persone a passeggio, un uomo ha deciso di portare a spasso il suo agnellino.

Mentre di solito si vedono a passeggio al guinzaglio i cani e, in casi già abbastanza rari, anche dei gatti, a Porto Torres ecco un piccolo ovino godersi del tempo con il suo amico umano. L’agnellino sembra perfettamente a suo agio accanto al proprietario come fosse il più naturale dei compagni di camminata.

Alcuni passanti, divertiti e sorpresi, hanno ripreso la scena con il cellulare. Il video è finito sui social e in poche ore ha iniziato a rimbalzare tra gruppi e pagine, diventando virale e regalando un sorriso agli utenti.

In fin dei conti non è nemmeno l’animale più strano che ha girato al guinzaglio in Sardegna: a Ovodda il cammello Rodolfo è diventato una star locale.

