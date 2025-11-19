Sassari, sospesi i ricoveri ospedalieri: restano garantite le urgenze

La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (Aou) di Sassari ha adottato una misura drastica per fronteggiare l’emergenza interna: da oggi, i ricoveri e gli interventi chirurgici programmati presso il Santissima Annunziata e le Cliniche universitarie sono stati temporaneamente interrotti.

La decisione è stata presa per salvaguardare l’assistenza urgente a fronte di un sovraffollamento dei reparti ormai insostenibile, acuito dall’ondata influenzale che ha messo sotto pressione il Pronto Soccorso negli ultimi giorni, e dalla cronica carenza di organico. La comunicazione, inoltrata nel tardo mattino a tutti i responsabili delle strutture, conferma le criticità che i sindacati Fp Cgil e Cisl Fp avevano denunciato appena due giorni fa durante l’assemblea dei lavoratori.

La Direzione ha motivato il provvedimento evidenziando i problemi strutturali: la presenza di pazienti in eccesso, spesso sistemati nei corridoi, con gravi ripercussioni sulla qualità e la sicurezza delle cure; un carico assistenziale sproporzionato rispetto alle risorse umane disponibili; e una pressione assistenziale che ha compromesso seriamente la funzionalità sia del Pronto Soccorso che delle aree di degenza.

Il documento impartisce precise istruzioni ai direttori affinché si proceda con la sospensione e la riprogrammazione dei ricoveri in elezione e degli interventi in sala operatoria, concentrando tutte le risorse sulle sole emergenze-urgenze. Si tratta, viene specificato, di una misura provvisoria, che potrà essere rivalutata in base all’evoluzione dei flussi di pazienti e al tasso di occupazione dei posti letto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it