Monte Pino, la strada distrutta dal Ciclone Cleopatra a breve rivedrà la luce

Il cantiere di Monte Pino, luogo che fu teatro di una tragedia dove persero la vita tre persone, sta per entrare nella sua fase finale

Si avvicina la conclusione della lunga attesa per la riapertura della Strada Provinciale 38 (Sp 38), chiusa ormai da dodici anni a causa del crollo del tratto di Monte Pino, avvenuto in seguito al disastroso Ciclone Cleopatra. Nonostante le notevoli lungaggini burocratiche e i problemi incontrati, la strada è pronta a essere restituita alla circolazione.

L’Assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha annunciato che, una volta stanziati gli ultimi 10 milioni di euro necessari per il completamento, si stima che i lavori possano terminare e la SP 38 possa essere riaperta al traffico entro l’estate del 2026.

Il cantiere di Monte Pino, luogo che fu teatro di una tragedia dove persero la vita tre persone, sta per entrare nella sua fase finale, segnando un passo cruciale verso la normalizzazione del collegamento viario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it