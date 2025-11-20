Cagliari-Genoa, Pisacane: “Vogliamo ritornare alla vittoria, i ragazzi lo meritano”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di sabato, ore 15:00, alla Unipol Domus contro il Genoa di Daniele De Rossi; match valevole per la 12a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Compleanno di Scopigno: “Oggi anniversario della nascita di Scopigno, ha portato un modo di vedere diverso sia il calcio ma anche la vita delle persone, questa è identità. A pochi giorni dal compleanno di Riva sembra quasi un segno del destino”.

Situazione infortunati e vittoria mancante: “La vittoria è quello che ci auguriamo, lavoriamo per quello ma c’è sempre l’avversario. Spero possa arrivare già sabato, i ragazzi lo meritano per quanto vogliono arrivare ai 3 punti. La sosta ci ha permesso di recuperare Deiola, la sua assenza si è sentita. Abbiamo perso Zé Pedro, ma per il resto sono tutti recuperati tranne i lungodegenti Ciocci e Belotti. Mina è abituato a tornare in extremis e poi scendere in campo, lui è un elemento cardine e stringerà i denti”.

Sull’avversario: “Anche se hanno cambiato allenatore ho avuto modo di seguirlo con Vieira, fatico a pensarlo in quella posizione perché hanno una buona squadra e sono stati penalizzati varie volte dagli eventi. Il calcio pone sempre interrogativi, con l’arrivo di De Rossi la squadra ha avuto una fiammata, come contro la Fiorentina, con carattere e orgoglio. La sosta ha aiutato a consolidare i principi del nuovo allenatore. Per me non sarà una gara come le altre, il Genoa mi ha permesso di centrare il mio sogno dopo che sono partito da casa con una valigia in mano, ma oggi rappresento il Cagliari e conta solo il presente”.

Su Gianluca Gaetano: “Gaetano è un calciatore che ha il calcio nel Dna, quando lo metti nelle giuste condizioni si esprime ad alti livelli, soprattutto nella sua zona di comfort. Predilige la palla a terra e non lunga o alta, può ancora fare di più e lui lo sa. Non ha fatto il ritiro e questo lo sta pagando, ma la sosta è servita anche per mettere minutaggio e condizione, ci auguriamo che raggiunga presto uno stato di condizione migliore, non posso utilizzarlo solo per 50′ minuti ma lo voglio per tutta la partita”.

Su Juan Rodriguez: “Juan è un ragazzo che ha un grandissimo potenziale tecnico, è un giovane di belle speranze che arriva dall’altra parte del mondo e, giocare nel calcio italiano, non è semplicissimo. Fare un buon lavoro con i giovani è anche capire quando lanciarlo in campo, lui sta crescendo tanto dal punto di vista tattico ma devo stare attento e capire quando è il momento giusto per buttarlo nella mischia. Vivo per portare i ragazzi a crescere nel modo giusto, ha fatto passi in avanti ed è ad un punto in cui potrebbe essere pronto a gara in corso, per giocare titolare c’è da attendere”.

