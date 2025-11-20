Suazo Jr saluta il Monastir: giocherà in Serie C con il Team Altamura

David Edoardo Suazo, per tutti Suazo Jr, figlio dello storico attaccante del Cagliari David Suazo, lascia il Monastir dopo la seconda parte della scorsa stagione e l’inizio di quella in corso.
Il giovane attaccante, in accordo con la società militante in Serie D, ha rescisso il contratto per sposare il progetto del Team Altamura che gli aprirà le porte del calcio professionistico in Serie C.
In questo avvio di stagione con la maglia del Monastir Suazo Jr si è messo in mostra attirando tanti interessi su di sé grazie alle 4 reti in 9 giornate e il record del primo storico gol del Monastir in Serie D.
