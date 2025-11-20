Golfo Aranci, trovato in possesso di 65 grammi di cocaina: 30enne arrestato

La perquisizione presso il domicilio dell'arrestato è scaturita a seguito del fiuto del cane anti droga che ha scovato lo stupefacente

Nell’ambito di un’operazione mirata a prevenire e contrastare la microcriminalità e il traffico di droga, le Fiamme Gialle del Gruppo Olbia hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di un uomo di trent’anni, trovato in possesso di circa 65 grammi di cocaina.

L’intervento è scaturito durante un’attività di pattugliamento nel comune di Golfo Aranci, dove un primo soggetto, un italiano ultrasessantenne, era stato fermato in possesso di cocaina.

Gli accertamenti investigativi successivi, supportati anche dall’impiego di unità cinofile, hanno permesso di risalire a un trentenne residente a Golfo Aranci, il quale utilizzava una delle auto formalmente intestate al pensionato.

Grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del giovane, situata nel centro urbano. All’interno, sono stati scoperti circa 65 grammi di cocaina, parte della quale era già stata suddivisa e preparata in dosi per la vendita. A completare il quadro probatorio, sono stati sequestrati anche denaro contante di vario taglio, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Al termine dell’operazione, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il trentenne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, che ne ha disposto gli arresti domiciliari. Il pensionato, invece, è stato deferito a piede libero.

