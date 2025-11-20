Notizie Cagliari Aou di Cagliari, striscione contro due medici | L’azienda: “Gesto vile”

Aou di Cagliari, striscione contro due medici | L’azienda: “Gesto vile”

Il commissario Serra: "Vile attacco, piena solidarietà ai professionisti. Consegnate le immagini alle forze dell’ordine"

Di
Redazione Cagliaripad
-

Rabbia e sgomento nell’Aou di Cagliari a seguito di uno striscione di insulti apparso al San Giovanni di Dio. Bersaglio del gesto due medici: Federica Pinna, direttrice della Psichiatria, e l’endocrinologo Alessandro Oppo.

“L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari stigmatizza il vile attacco alla professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria del San Giovanni di Dio, e all’endocrinologo Alessandro Oppo che gestiscono l’ambulatorio di Affermazione di genere” dichiara il commissario straordinario Vincenzo Serra. L’affissione, avvenuta nella notte, è apparsa sulle mura esterne dell’ospedale.

“Ai due nostri professionisti, che si dedicano con passione e professionalità alla presa in carico delle persone con incongruenza di genere, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza” prosegue Serra. Poi avverte: “Ovviamente forniremo alle forze dell’Ordine le immagini in nostro possesso. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati presto”.

