Cagliari-Genoa, arbitra La Penna: con lui la vittoria manca dal 2023

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Bianchini, IV uomo Mariani, al Var Abisso e assistente Var Piccinini

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 12a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match di sabato 22 novembre, alla Unipol Domus tra Cagliari e Genoa, sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Bianchini, IV uomo Mariani, al Var Abisso e assistente Var Piccinini.

I rossoblù con La Penna alla direzione di gara non trovano la vittoria dal 30 aprile 2023 quando, in Serie B, vinsero per 2-1 contro la Ternana alla Unipol Domus. L’ultimo precedente con il fischietto romano risale al 23 maggio scorso allo stadio Diego Armando Maradona dove il Napoli si impose per 2-0 e conquistò il suo quarto scudetto.

Il bilancio complessivo dei 14 precedenti, per il Cagliari, recita: 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it