Martina Lattuca, ricerche momentaneamente sospese: previsto tavolo in Prefettura

Sono state per il momento interrotte le operazioni per il ritrovamento di Martina Lattuca, l’impiegata cagliaritana di 49 anni scomparsa dallo scorso martedì pomeriggio dopo essersi allontanata per un’escursione a Calamosca, la località costiera non lontana dal promontorio della Sella del Diavolo.

L’imponente attività svolta ieri dalla Guardia Costiera, dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino – supportati da droni e unità cinofile – non ha prodotto ulteriori indizi utili. Le perlustrazioni, concentrate nell’area dove era stata rinvenuta l’auto della donna e nella zona marittima dove sono stati recuperati lo zaino con i suoi documenti e una scarpa, non hanno fornito nuove tracce della commessa che lavorava in una libreria del capoluogo.

Non essendoci nuovi elementi, oggi le ricerche sul campo sono state sospese. Si apprende che è stato convocato un incontro in Prefettura, l’ente che ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, durante il quale verrà definita la strategia e decisa la prosecuzione delle attività.

Parallelamente, i Carabinieri stanno proseguendo con gli accertamenti investigativi per ricostruire l’esatta sequenza degli ultimi spostamenti della 49enne, la quale, martedì, giorno della scomparsa, risulta non essersi presentata al proprio posto di lavoro.

