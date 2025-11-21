Dermatite bovina, via libera dall’Unione Europea per revocare i blocchi

La Commissione Europea ha espresso un giudizio positivo in merito alla cessazione del divieto di movimentazione dei capi bovini provenienti dalla Sardegna, imposto a causa della passata epidemia di dermatite nodulare contagiosa.
L’approvazione di Bruxelles è giunta grazie agli eccellenti risultati che l’isola ha ottenuto sotto il profilo sanitario, in particolare per l’efficacia della massiccia campagna di vaccinazione condotta sul territorio.
Ora, l’associazione Coldiretti sollecita l’azione immediata della Regione Sardegna, chiedendo che venga promulgato senza indugi l’atto formale che ratifichi la revoca del blocco. L’obiettivo è recepire prontamente l’assenso della Commissione e ripristinare la piena operatività per la movimentazione del bestiame.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it