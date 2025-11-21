Neve in Sardegna, per domani previste fioccate a quote ancora più basse

Nella giornata di oggi la Sardegna ha accolto improvvisamente l’inverno con le temperature che, già da ieri notte, hanno subito un drastico calo favorendo sparse nevicate in varie zone dell’Isola.
I valori termici registrati in alta quota, che si attestano tra -1° e -2° circa a 850 ettopascal (hPa), hanno predisposto il quadro meteorologico ottimale per un episodio di stampo pienamente invernale, insolito per il mese di novembre.
Per la giornata di domani sono previste ulteriori nevicate, a quote ancora più basse rispetto alla giornata di oggi, con i fiocchi che potrebbero arrivare anche sotto i 400m in maniera consistente.
L’ondata di inverno, tuttavia, subirà subito una variazione nella giornata di domenica con leggero rialzo delle temperature che favorirà lo scioglimento della neve a quote più basse.
