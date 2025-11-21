La Dea bendata bacia Alghero: vinti quasi 17.000€ al SuperEnalotto

La fortuna ha sorriso alla Sardegna nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 20 novembre. Ad Alghero, in provincia di Sassari, è stato infatti centrato un punto “5” che vale una vincita di ben 16.695,51 euro.
La giocata vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria Ricevitoria n° 7, situata in via Mazzini, 15.
Intanto, il Jackpot continua la sua corsa milionaria: dopo l’ultima vincita da 35,4 milioni di euro, realizzata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS), la posta in palio per la prossima estrazione, in programma venerdì 21 novembre, sale a 80,9 milioni di euro.
