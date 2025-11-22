Sassari, spacciava cocaina davanti ai figli minori: donna finisce nei guai

Durante la notte di venerdì 21 novembre, i Carabinieri di Sassari hanno tratto in arresto una donna in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno notato una giovane avvicinarsi all’ingresso dell’abitazione, effettuare uno scambio di denaro per una dose di droga e allontanarsi immediatamente. Fermata poco dopo, la cliente ha spontaneamente consegnato una dose di cocaina, pagata 30 euro, che aveva appena acquistato.

A seguito di questa osservazione, le Forze dell’Ordine hanno proceduto a un controllo approfondito all’interno della residenza dell’indagata. La perquisizione ha portato al sequestro di 15 dosi di cocaina e 4 dosi di eroina, tutte già confezionate e pronte per la cessione.

È stata rinvenuta e sequestrata anche una somma in contanti pari a 1.910 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, in considerazione del fatto che l’arrestata risulta essere disoccupata. Un elemento di particolare gravità emerso è che l’attività di spaccio si svolgeva in presenza dei suoi figli minori, i quali sono stati temporaneamente affidati ad altri congiunti.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

