Paolo Fresu e l’amicizia con Ornella Vanoni: “Suonerò al suo funerale”

Un addio che fa male, perché l’amicizia andava ben oltre la musica. “E non c’è niente di più triste, in giornate come queste, che ricordare la felicità. Ciao Ornella”. Con queste parole dure e struggenti pubblicate sui social, il trombettista e compositore jazz Paolo Fresu ha salutato Ornella Vanoni, l’artista con cui aveva condiviso anni di musica, affetto e complicità.

Fresu ha confermato che suonerà al suo funerale, rispettando la volontà della storica cantante italiana, nonché scopritrice del talento di Fresu quando ancora era un jazzista sconosciuto. La loro amicizia era nata al Tangram di Milano nei primi anni Novanta e si era trasformata in un legame profondo, fatto di rispetto, ironia e libertà artistica.

Fu la stessa Vanoni, tre anni fa, ad annunciare pubblicamente il desiderio di essere sepolta indossando un abito Dior e accompagnata da un malinconico jazz suonato proprio da Paolo Fresu.

Il musicista ha raccontato in una lunga lettera che quel desiderio le era stato confessato tempo prima in privato. “Nel maggio del 2020, davanti alla stessa scuola di mio figlio, mi chiese al telefono di suonare al suo funerale. In quella luminosa mattina si è saldata ancora di più la nostra amicizia fino a quando, poco tempo fa, mi ha chiesto di essere accompagnata per mano al conferimento della Laurea Honoris Causa”.

Nel suo ricordo, Fresu conclude: “Ornella ha volato tutta la sua vita. A volte bruciandosi le ali ma sempre rialzandosi e librandosi sempre più in alto. Esattamente come noi facciamo tutte le volte che ascoltiamo la sua voce meravigliosa e inconfondibile”.

