Incendio alla Polizia Locale di Quartucciu, la rabbia del sindaco: “Atto vile”

Indagini in corso per individuare l’autore: il sindaco Pisu condanna l’atto e lo definisce "vile e inaccettabile"

Un incendio di origine dolosa ha colpito questa notte la sede della Polizia Locale di Quartucciu in via Monte Spada. Le fiamme hanno avvolto e distrutto tre mezzi di servizio parcheggiati all’interno dell’area riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Selargius e Monserrato, allertati dopo la segnalazione del rogo.

Secondo le prime ricostruzioni, un individuo non ancora identificato avrebbe scavalcato la recinzione perimetrale dell’edificio e raggiunto il parcheggio, dove avrebbe appiccato il fuoco ai veicoli prima di darsi alla fuga. Il lavoro dei Vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e impedire ulteriori danni.

Il sindaco Pietro Pisu ha affidato ai social un messaggio di ferma condanna: “Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che colpisce non solo le istituzioni ma l’intera comunità” ha scritto. “La sicurezza della nostra comunità non sarà compromessa da atti intimidatori”. Pisu spiega che “le forze dell’ordine sono pienamente operative e stanno già lavorando per individuare i responsabili. La nostra comunità è forte e unita”. E conclude: “Non permetteremo che episodi di violenza minino la serenità della vita quotidiana”.

Le indagini sono in corso e si concentrano sull’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza della zona e sulla raccolta di elementi utili all’identificazione del responsabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it