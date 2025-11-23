Caprile, l’errore e la reazione matura: “Fa parte del ruolo, ringrazio i tifosi”

Dopo la partita contro il Genoa, il portiere del Cagliari si assume la colpa del 3-3 e riceve il sostegno di compagni e tifosi

Elia Caprile ha scelto la strada più difficile, ma anche la più matura. Dopo il 3-3 contro il Genoa, arrivato anche a causa di un suo errore nel finale, il portiere del Cagliari ha deciso di metterci la faccia e di assumersi pubblicamente la responsabilità dell’episodio.

Lo ha fatto sul suo profilo social e su quelli del club, con dei messaggi brevi ma eloquenti, nel quale ha trasformato lo scivolone in un’occasione di crescita personale e professionale. “Imparare dagli errori e assumersi le proprie responsabilità è il primo passo per crescere e migliorarsi. Voglio ringraziare i miei compagni e i tifosi per l’affetto che ho ricevuto oggi. Forza Cagliari, ancora più di prima”, ha scritto.

Poi ancora in video per ribadire il concetto: “Mi dispiace non aver contribuito alla vittoria della squadra. Però fa parte del portiere, del mio ruolo. Va bene così, lo accetto. Vado avanti nelle cose belle e nelle cose brutte. Da domani si ricomincia. Il pubblico mi ha sempre sostenuto e lo ringrazio per avermi applaudito dopo l’errore”.

Le sue parole hanno scatenato un’ondata di sostegno immediato. I primi a manifestare vicinanza sono stati i compagni di squadra, che hanno commentato con messaggi di incoraggiamento, a dimostrazione di quanto Caprile sia ormai una figura centrale nello spogliatoio. Stesso spirito da parte dei tifosi, che non solo hanno respinto ogni tentativo di colpevolizzarlo, ma hanno sottolineato come il portiere abbia spesso fatto la differenza in questa stagione con interventi decisivi e personalità da veterano.

Caprile, arrivato a gennaio e subito diventato un riferimento, sta vivendo un periodo particolarmente intenso anche fuori dal campo: pochi giorni fa ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale e ha festeggiato la nascita del suo primogenito, Edoardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it