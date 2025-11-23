Iglesias, frontale sulla 130: chi sono le vittime

Ecco chi sono i due operai di 22 e 51 anni che hanno perso la vita questa notte a Iglesias: lutto a Gonnesa e Nuraxi Figus

Sono Marco Contini, 22 anni, operaio di Gonnesa, ed Emanuele Cisci, 51 anni, operaio di Nuraxi Figus, le vittime del tragico incidente avvenuto questa notte sulla Statale 130. I due veicoli, una Bmw guidata da Contini e una Fiat Panda condotta da Cisci, si sono scontrati frontalmente all’altezza del km 53+500, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ai due conducenti, deceduti sul colpo.

Gravemente ferito Luca Piras, 34 anni di Cortoghiana, titolare di due attività commerciali tra Carbonia e Portoscuso, che viaggiava come passeggero a bordo della Panda. Estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Iglesias e i Carabinieri.

Sui social il dolore del sindaco di Gonnesa Pietro Cocco, che sulla pagina istituzionale del Comune ha scritto: “Profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto nelle scorse ore, nel quale hanno perso la vita due nostri cittadini di Gonnesa e Nuraxi Figus. Nei nostri paesi ci conosciamo tutti, e notizie come questa colpiscono profondamente l’intera comunità.

Siamo tutti vicini alle famiglie in questo momento di grande dolore”.

