Commento shock dell’ex senatore D’Anna sul caso Pitzalis: è bufera

La frase shock è scritta dall’ex senatore Vincenzo D’Anna e fa rabbrividire: “Perché c’è a chi piace cruda e a chi cotta la moglie”. Il politico, 74 anni, ha scritto il commento in risposta a un post social del Corriere della Sera che riportava la testimonianza di Valentina Pitzalis, la donna sarda sopravvissuta nel 2011 a un tentato femminicidio, rimasta gravemente ustionata dopo essere stata bruciata dal suo ex marito.

Il commento è stato notato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che lo ha rilanciato sui suoi social evidenziandone la gravità. L’ex senatore, anziché scusarsi, ha rivendicato le sue parole su Facebook, definendole “sarcastiche”: secondo D’Anna, chi lo critica sarebbe soltanto “un esercito di moralisti semi analfabeti”.

La vicenda ha scatenato sdegno e reazioni indignate, riaccendendo il dibattito sulla responsabilità di chi ricopre ruoli pubblici nell’uso del linguaggio e sulla necessità di non banalizzare la violenza contro le donne sotto la maschera dell’ironia.

