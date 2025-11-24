Capoterra, disastrosa 195: la pioggia paralizza il traffico

È bastata un po’ di pioggia a mandare ulteriormente in tilt il traffico della statale 195, nel tratto che collega Capoterra a Cagliari. Centinaia di automobilisti si sono ritrovati letteralmente bloccati nella zona residenziale di Frutti d’Oro e Maddalena, con una fila d’auto a passo d’uomo che si è prolungata fino all’ingresso della quattro corsie.

L’orario più critico è stato tra le 7.30 e le 9. A causare il forte rallentamento sarebbe stato semplicemente l’asfalto bagnato, mentre non si registrano incidenti. La strada, già colpita da tempo dal restringimento sul ponte della Scafa, continua ad essere un incubo per chi ogni mattina deve spostarsi dalla costa sud dell’Isola nel capoluogo.

