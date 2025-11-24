Quartu Sant’Elena, guasto alla rete idrica: disagi diffusi

Mattinata difficile per i residenti di Quartu Sant’Elena, senza acqua corrente a causa di un improvviso guasto sulla rete idrica cittadina. Le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono operative da ore sulla condotta di via Corridoni, dove è stata individuata e isolata una dispersione.

Il problema riguarda una condotta primaria in acciaio e per effettuare le necessarie saldature è indispensabile svuotare completamente la tubazione, motivo per cui si è resa necessaria anche la chiusura del serbatoio cittadino. Questa manovra sta provocando cali di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione, soprattutto nelle zone più alte della città e ai piani alti dei palazzi.

I tecnici prevedono che i lavori si concludano nel pomeriggio, con il ripristino del servizio a pieno regime. Nel frattempo, il sindaco Graziano Milia ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole.

