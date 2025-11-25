Violenza sulle donne nel cagliaritano, nel 2025 ben 572 crimini da Codice Rosso

I dati raccolti nell’ultimo anno sul territorio provinciale confermano la persistente e seria incidenza dei reati tutelati dal cosiddetto “Codice Rosso“.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2025, i Carabinieri hanno portato avanti indagini su ben 572 crimini rientranti in questa categoria. Le operazioni hanno portato a 119 arresti e 435 deferimenti in stato di libertà. Si riscontra un aumento rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024, quando i reati perseguiti erano stati 529 (con 130 arresti e 390 denunce).

L’analisi dei singoli reati mostra un incremento significativo degli atti persecutori (stalking), che sono saliti da 177 a 227 episodi. Rimangono invece sostanzialmente invariati i casi di maltrattamenti in famiglia e i crimini a sfondo sessuale, i quali continuano a costituire una porzione rilevante degli interventi richiesti.

Queste cifre delineano un fenomeno di violenza che non accenna a diminuire, evidenziando la necessità di adottare una strategia sinergica basata sulla prevenzione, sull’ascolto attivo, sulla tempestività delle operazioni e sull’offerta di un supporto tangibile alle vittime.

