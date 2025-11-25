Notizie Cagliari Violenza sulle donne nel cagliaritano, nel 2025 ben 572 crimini da Codice...

Violenza sulle donne nel cagliaritano, nel 2025 ben 572 crimini da Codice Rosso

L'analisi dei reati mostra in aumento gli atti persecutori (stalking), mentre restano invariati i maltrattamenti in famiglia e crimini a sfondo sessuale

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Ansa

I dati raccolti nell’ultimo anno sul territorio provinciale confermano la persistente e seria incidenza dei reati tutelati dal cosiddetto “Codice Rosso“.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2025, i Carabinieri hanno portato avanti indagini su ben 572 crimini rientranti in questa categoria. Le operazioni hanno portato a 119 arresti e 435 deferimenti in stato di libertà. Si riscontra un aumento rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024, quando i reati perseguiti erano stati 529 (con 130 arresti e 390 denunce).

L’analisi dei singoli reati mostra un incremento significativo degli atti persecutori (stalking), che sono saliti da 177 a 227 episodi. Rimangono invece sostanzialmente invariati i casi di maltrattamenti in famiglia e i crimini a sfondo sessuale, i quali continuano a costituire una porzione rilevante degli interventi richiesti.

Queste cifre delineano un fenomeno di violenza che non accenna a diminuire, evidenziando la necessità di adottare una strategia sinergica basata sulla prevenzione, sull’ascolto attivo, sulla tempestività delle operazioni e sull’offerta di un supporto tangibile alle vittime.

