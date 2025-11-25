Quartu senz’acqua, il sindaco Milia: “Chiesto incontro urgente con Abbanoa”

Dopo l'ennesimo caso che ha creato disagi nell'erogazione dell'acqua, Milia non ci sta: “Rotture continue, servono soluzioni rapide”

A causa dei ripetuti guasti alle condotte idriche che stanno provocando improvvise sospensioni dell’erogazione dell’acqua a Quartu Sant’Elena, il sindaco Graziano Milia ha chiesto un incontro urgente ai vertici di Abbanoa.

Il primo cittadino denuncia “gravi problemi alla cittadinanza”, con particolare attenzione “alle scuole, per le quali stamattina ho infatti emesso la seconda ordinanza di chiusura in due giorni”, e “agli uffici pubblici, che in molti casi sono stati costretti a interrompere l’attività”.

Il sindaco riferisce di aver contattato direttamente il presidente del Consiglio di Amministrazione della società idrica, Giuseppe Sardu, per esprimere la propria forte preoccupazione e chiedere chiarimenti sulle cause delle continue rotture delle condotte. “Nei prossimi giorni ci incontreremo per approfondire la situazione, affinché si trovino soluzioni rapide per evitare il ripetersi di tali guasti e dei disagi che ne derivano” annuncia Milia.

