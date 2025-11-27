Cagliari, domani possibili disservizi su raccolta rifiuti e pulizia strade

A causa dello sciopero generale nazionale proclamato da alcune organizzazioni sindacali per domani, venerdì 28 novembre 2025, i cittadini devono attendersi notevoli disservizi nel settore dell’igiene ambientale.

L’astensione dal lavoro, che coinvolge anche gli addetti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, potrebbe causare l’interruzione totale del servizio per l’intera giornata e durante le ore notturne.

L’ufficio Igiene e Decoro Urbano ha inoltre avvertito che potrebbero non essere garantite le aperture degli ecocentri di Viale Sant’Elia e Via San Paolo, così come delle isole ecologiche situate in Piazza Puglia e Via Pisano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it