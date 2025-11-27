Province Sassari Ploaghe, aggredì la madre con calci e pugni: condannato a 4 anni...

Ploaghe, aggredì la madre con calci e pugni: condannato a 4 anni di carcere

Durante il processo è stata evidenziata la fragilità psichica dell'imputato, una condizione esacerbata dall'abuso di alcolici

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

Si è chiuso a Sassari il procedimento giudiziario relativo alla violenta aggressione avvenuta un anno fa a Ploaghe. Un uomo di 42 anni era stato accusato di aver picchiato con calci e pugni l’anziana madre di 71 anni, culminando nel tentativo di strangolamento.

Il Tribunale ha emesso una sentenza di condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione, respingendo così la richiesta ben più severa di 17 anni avanzata dalla Procura.

Durante il processo è stata evidenziata la fragilità psichica dell’imputato, una condizione esacerbata dall’abuso di alcolici. L’uomo, rientrato in paese dopo un periodo di lavoro all’estero, era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) pochi giorni prima dell’accaduto.

Dopo l’aggressione fisica, l’imputato aveva danneggiato oggetti e arredi in casa, per poi chiamare lui stesso il 112. Arrestato, si trova da allora detenuto nel carcere di Bancali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE