Ploaghe, aggredì la madre con calci e pugni: condannato a 4 anni di carcere

Ploaghe, aggredì la madre con calci e pugni: condannato a 4 anni...

Si è chiuso a Sassari il procedimento giudiziario relativo alla violenta aggressione avvenuta un anno fa a Ploaghe. Un uomo di 42 anni era stato accusato di aver picchiato con calci e pugni l’anziana madre di 71 anni, culminando nel tentativo di strangolamento.

Il Tribunale ha emesso una sentenza di condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione, respingendo così la richiesta ben più severa di 17 anni avanzata dalla Procura.

Durante il processo è stata evidenziata la fragilità psichica dell’imputato, una condizione esacerbata dall’abuso di alcolici. L’uomo, rientrato in paese dopo un periodo di lavoro all’estero, era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) pochi giorni prima dell’accaduto.

Dopo l’aggressione fisica, l’imputato aveva danneggiato oggetti e arredi in casa, per poi chiamare lui stesso il 112. Arrestato, si trova da allora detenuto nel carcere di Bancali.

