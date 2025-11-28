Guspini, tamponamento a catena sulla Statale 126: tre auto coinvolte

Tamponamento a catena ieri sera lungo la Statale 126, a Guspini, all’altezza del km 93+400. Tre le vetture coinvolte nel sinistro, che ha causato il ferimento di uno dei conducenti. L’incidente si è verificato intorno alle 20.40, in un tratto particolarmente trafficato del territorio comunale.

Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Golf guidata da un allevatore 24enne di San Gavino avrebbe urtato una Volkswagen Tiguan condotta da un operaio 59enne di Guspini. L’impatto avrebbe poi spinto quest’ultima vettura contro una Ford Focus alla cui guida si trovava un 52enne di Fluminimaggiore. Proprio quest’ultimo è rimasto ferito, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino.

La circolazione ha subito rallentamenti per permettere gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area. Le pattuglie delle stazioni di Pabillonis e San Gavino hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

