Pabillonis, maltrattamenti verso la moglie: bracciale elettronico per un 69enne

I Carabinieri della Stazione di Pabillonis hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare che impone l’applicazione del braccialetto elettronico a un pensionato di 69 anni, residente in paese e già noto alle Forze dell’Ordine. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Cagliari in relazione ai reati di maltrattamenti contro familiari conviventi.

Questa azione è il culmine di un’attività investigativa iniziata ai primi di novembre, quando l’uomo era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla moglie. Dagli elementi raccolti, inclusi riscontri testimoniali, era emerso un quadro probatorio che descriveva condotte vessatorie protrattesi per diversi anni. Tali comportamenti includevano minacce, ingiurie e percosse, che avevano generato nella donna un costante stato di ansia e paura per la propria incolumità, portandola infine ad abbandonare la casa coniugale.

L’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente sugli sviluppi, ha valutato la gravità degli elementi e ha deciso di disporre il divieto di avvicinamento alla vittima, rafforzandolo con l’obbligo del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle restrizioni.

