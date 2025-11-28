Cagliari, rubano da un’auto in viale Colombo: fermati due uomini

Un 29enne e un 26enne senza fissa dimora sono stati rintracciati poco dopo il colpo e trovati in possesso della refurtiva

Nella notte i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace sono intervenuti in viale Colombo dopo la segnalazione di un furto in corso ai danni di una Fiat 500X parcheggiata lungo la strada. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato il veicolo visibilmente danneggiato e hanno immediatamente avviato le ricerche dei responsabili.

Poco distante hanno individuato due uomini senza fissa dimora, un 29enne e un 26enne, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia. Fermati per un controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di un compressore portatile che, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, era stato rubato pochi minuti prima dalla Fiat 500X.

Dopo aver accertato la dinamica dei fatti, i militari hanno accompagnato i due in caserma, dove sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso.

