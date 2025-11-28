Grave incidente sulla 131 vicino a San Sperate: un morto e due feriti

Un impatto violentissimo lungo la Statale 131, all’altezza di San Sperate, ha provocato nella serata di oggi una vittima e due persone ferite. L’incidente, che ha coinvolto tre veicoli, si è verificato al km 15 in direzione Cagliari, subito dopo lo svincolo che collega la strada al centro commerciale della zona.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, al momento ancora in fase di accertamento. La viabilità è stata ridotta a una sola corsia per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it