Juventus-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Alle 18 il fischio d’inizio della tredicesima giornata: Spalletti gestisce le fatiche di Champions, Pisacane senza Mina pensa alla difesa a tre

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Cagliari Calcio

Il Cagliari fa visita alla Juventus oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Si gioca alle 18 all’Allianz Stadium, in una sfida che vede i rossoblù con una sola vittoria negli ultimi 27 incroci contro i bianconeri.

La Juventus arriva all’appuntamento dopo la vittoria in Champions League in Norvegia contro il Bodo, primo successo stagionale in Europa. In campionato, però, la squadra di Spalletti è reduce da due pareggi consecutivi e cerca un passo deciso per rilanciarsi. Il Cagliari, invece, si presenta a Torino con ancora il rimpianto per il 3-3 interno contro il Genoa, una rimonta sfumata nel finale che ha lasciato l’amaro. I rossoblù non vincono dalla gara contro il Lecce di settembre e hanno bisogno di un risultato di prestigio per smuovere la classifica e ritrovare convinzione.

Probabili formazioni

Spalletti valuta le condizioni della squadra dopo il viaggio europeo e ripropone Yildiz dal primo minuto, mentre Vlahovic sembra destinato a guidare l’attacco, con David e Openda pronti eventualmente a subentrare. Recuperato Gatti per la difesa.

Sul fronte opposto, Pisacane deve rinunciare a Yerry Mina: l’assenza del colombiano potrebbe spingere verso una difesa a tre, con Zappa, Luperto e Obert. Borrelli, decisivo nell’ultimo turno, viene confermato al fianco di Esposito.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic.
All. Spalletti

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Obert, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Dove vedere Juventus-Cagliari

La sfida sarà visibile in diretta su Dazn, tramite app o sul canale Dazn1 per gli utenti con decoder Sky. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

