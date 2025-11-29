Cagliari, smantellata una centrale di spaccio: 30enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne cagliaritano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, scattata all’alba di giovedì e frutto di una mirata attività info-investigativa, ha consentito agli agenti della Squadra Mobile – Sezione “Falchi” della Criminalità Diffusa di individuare e smantellare una vera e propria centrale di spaccio nel cuore di Cagliari.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre 2,5 kg di hashish suddivisi in panetti e dosi, 2,3 kg di marijuana, quasi 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tra la droga sequestrata anche 15 grammi di “Piatella”, una rara tipologia di hashish bianco ad alto contenuto di Thc, oltre a diversi panetti riconducibili a produzioni artigianali ottenute da infiorescenze coltivate in Sardegna.

Secondo gli investigatori, l’abitazione del 30enne sarebbe diventata un punto nevralgico per lo smercio di droga destinata alla “mala movida” cagliaritana, in particolare nell’area del centro storico già soggetta a ordinanza prefettizia. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it