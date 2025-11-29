Porto Torres, a fuoco un agriturismo

Vigili del fuoco in azione nella tarda serata per l'incendio che ha colpito l'attività: danneggiati diversi locali abitativi, nessun ferito

Un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri ha interessato un agriturismo situato lungo la Provinciale 34, nel territorio di Porto Torres. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento locale e un’autobotte di supporto proveniente dalla Sede Centrale.

Le fiamme hanno coinvolto alcuni locali destinati ad abitazione dei titolari, provocando danni ingenti alle strutture. Non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino al completo controllo dell’incendio.

