Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: sorpresa Liteta, Deiola in difesa

Le scelte dei tecnici Spalletti e Pisacane per la sfida Juventus-Cagliari in programma alle 18 all'Allianz Stadium di Torino

I rossoblù cercano l’impresa in un Allianz Stadium ormai tabù e contro una squadra che ha conquistato risultati positivi in 26 degli ultimi 27 incroci con i sardi. Senza il totem Mina, per Juventus-Cagliari mister Pisacane ridisegna la difesa, con Luperto e Zappa accanto all’adattato Deiola.

In mediana gioca Liteta, insieme a Folorunsho e Adopo. Davanti Pisacane non rinuncia alla qualità di Esposito, mentre nel ruolo di centravanti è confermato Borrelli, reduce da una doppietta contro il Genoa.

Le formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Luciano Spalletti

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

All. Fabio Pisacane