Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: Palestra al top, ma poco altro da salvare

Cagliari sconfitto 2-1 contro la Juventus. Un risultato che sembrerebbe raccontare una gara equilibrata, ma così non è stato. I rossoblù collezionano errori tecnici, distrazioni e confusione tattica. Le pagelle:

Caprile 6: Incolpevole sui gol, salva anche una palla del 3-1 a inizio ripresa.

Deiola 5: Chiamato a giocare al centro della difesa a 3 al posto di Mina, lo fa rimpiangere come poche cose al mondo. Sul secondo gol non fa scalare la difesa e regala una prateria a Kalulu, allargando le maglie tra lui e Luperto che nel frattempo era uscito. Cresce nella ripresa, dove alla lunga si ricompone.

Luperto 5,5: Forse il più ordinato della difesa, ma il disordine dei compagni lo costringe spesso a scoprirsi. Poi Conceição da quelle parti è un diavolo.

Zappa 5: Concorre con Obert all’errore sul primo gol, perché va addosso ad Yildiz poi lo lascia per rincorrere il pallone. Soffre tanto il turco che calpesta spesso e volentieri le sue zolle.

Obert 4,5: Impreciso nelle uscite con la palla, poi sul primo gol di Yildiz lo lascia andare dopo averlo raddoppiato sul pressing di Zappa. (54′ Idrissi 6: Sua la prima vera bussata della ripresa nella porta di Perin, poi se la cava come può in contenimento).

Palestra 7: Nella prima mezz’ora è il terrore dei bianconeri. Sfonda sulla destra e serve Esposito per il momentaneo vantaggio. Bravo anche ad aiutare Zappa nel contenimento. Nettamente il migliore dei rossoblù.

Liteta 5: Rischia grosso a inizio gara con un passaggio sbagliato nella sua metà campo. Sul secondo gol bianconero sbaglia a non seguire Kalulu e coprire l’uscita di Luperto. (54′ Prati 6: Aggiunge fisicità ed equilibrio rispetto a Liteta, tant’è che con il suo ingresso il Cagliari inizia a imbarcare meno).

Adopo 5: Nei primi minuti anche lui si addormenta e rischia grosso. In mediana è completamente spaesato. A lungo andare si ricompone, ma non basta a recuperare. (80′ Gaetano sv).

Folorunsho 5,5: Solita fisicità, tra i pochi a far sentire davvero i tacchetti agli avversari. Ma in fase offensiva resta non pervenuto. (80′ Kilicsoy sv).

Esposito 6,5: Seconda rete consecutiva, bravo a farsi trovare pronto. Tra i pochi a offrire qualità nelle giocate, come quella che manda in porta Idrissi appena entrato. Ancora sostituito precocemente, immeritatamente e incomprensibilmente. (68′ Felici 6: Buon ingresso, si crea un’occasione e aiuta tanto a contenere).

Borrelli 5: Un fantasma per tutta la partita.

Pisacane 4,5: Formazione iniziale ancora una volta azzardata. Cerca di spiazzare gli avversari, ma forse spiazza più i suoi che Spalletti. Dubbi sul cambio precoce di Esposito, l’unico insieme a Palestra davvero all’altezza della gara. Centrocampo colabrodo, errori tecnici a profusione e confusione sia con la palla che senza, come in occasione del secondo gol. La sconfitta di misura non illuda, il Cagliari così non va lontano.

