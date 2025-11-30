Pisacane dopo Juventus–Cagliari: “Molte cose buone, serve più malizia”

Al termine della sfida persa 2-1 contro la Juventus, mister Fabio Pisacane ha commentato in sala stampa la prova del suo Cagliari, sconfitto in rimonta dai bianconeri trascinati da un incontenibile Yildiz.

La gara. “Dispiace per il pareggio immediato, abbiamo sbagliato una scalata dove dovevamo accorciare prima” commenta il tecnico. “Abbiamo fatto tante cose buone, mi piace pensare a quelle e a come alimentarle sempre di più. È impensabile venire qui e non soffrire, sapevamo di doverlo fare tutti insieme, ci siamo riusciti e avremmo potuto portar via dei punti, peccato”.

Singoli. Pisacane parla anche delle sostituzioni e di come ha letto la gara. “Anticipare i cambi di Kilicsoy e Gaetano? Secondo me, vista la sofferenza in transizione nel finale, farlo prima non avrebbe aiutato”. Poi i complimenti a Palestra: “È un giocatore che siamo felici di avere, anche grazie al direttore che lo ha individuato. Viene da una annata nell’ Under 23, stiamo lavorandoci, oggi posso dire non era neanche al 100%”. Poi sulla mossa a sorpresa: “Liteta ha prospettiva, può essere utile alla causa, specie quando hai bisogno di più gamba, e penso che abbia fatto bene per essere alla seconda da titolare in A. I giovani vanno fatti giocare con fiducia, altrimenti i discorsi rimangono vuoti”.

Positivo. “Ricevere certi complimenti dagli opinionisti fa piacere, ma speriamo di prendere presto qualche punto in più e meno complimenti. Abbiamo creato spesso presupposti per segnare, dispiace non essere riusciti a gestirle meglio. Serve più malizia nelle due fasi, sul pareggio e sul secondo gol juventino e in quelle occasioni che avevamo creato per fare gol”.

