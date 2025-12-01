Qualità della vita, Zedda: “Ottimo risultato per Cagliari, si può migliorare”

La 39ª posizione ottenuta nell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita colloca Cagliari in testa alle città del Mezzogiorno. Il risultato soddisfa il sindaco Massimo Zedda, che commentando la classifica esprime soddisfazione per tutta l’area metropolitana.

“La classifica del Sole 24 Ore riguarda la Città metropolitana a 17 Comuni e non il solo comune di Cagliari” dice Zedda. “Indubbiamente fa piacere essere la quarta Città metropolitana in Italia per qualità della vita”.

Zedda insiste però sull’importanza di leggere a fondo gli indicatori per orientare le scelte amministrative. “Da una parte – spiega – risultano buoni indicatori nei settori che riguardano il lavoro, la partecipazione alla formazione continua e il numero dei laureati, l’indice di sportività e il clima soleggiato. Dall’altra, bisogna prestare attenzione al bassissimo indice di natalità, all’aumento dei prezzi degli affitti e a come contrastare le ondate di calore e l’alto numero di notti tropicali”. Zedda afferma dunque che “di questi ultimi problemi ci stiamo occupando partecipando, sia in fase di studio sia di progettazione, a progetti, anche europei, per l’abbattimento delle isole di calore”.

Infine Zedda avverte: “Dal prossimo anno queste analisi subiranno inevitabilmente dei cambiamenti perché considereranno un’area metropolitana più vasta in virtù dell’allargamento da 17 a 70 Comuni“.

