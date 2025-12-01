Continuità aerea, pochi voli e pure cari | Meloni (FdI): “Regione si attivi”

La ridotta disponibilità di posti sui voli in Continuità territoriale sta creando difficoltà crescenti per chi deve raggiungere o lasciare la Sardegna, con ripercussioni particolarmente pesanti in vista delle festività. Sulla questione interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, che ha presentato un’interrogazione all’Assessorato dei Trasporti.

“È opportuno sapere se l’Assessorato dei Trasporti ha già chiesto l’attivazione degli strumenti di garanzia previsti dal regime di ‘Oneri di servizio pubblico’”, spiega il consigliere di minoranza. “In particolare l’obbligo, a carico del vettore, di incrementare l’offerta, introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, come specificato nel bando, e senza alcun onere finanziario per la Regione”.

Secondo il consigliere, la Continuità territoriale dovrebbe garantire “collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi”, ma numerosi cittadini “hanno riscontrato problemi nel trovare posto sui voli nelle tratte da Roma Fiumicino a Cagliari e da Milano Linate a Cagliari”.

A queste criticità si aggiungono l’aumento dei prezzi e il caro-tariffe, “elementi che hanno ricevuto l’attenzione del Codacons e verranno esaminati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it