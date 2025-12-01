Sanluri, i locali di via Pavese ospiteranno la Forestale

La nuova sede provinciale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sorgerà a Sanluri. Grazie all’accordo siglato tra Comune e Regione, si formalizza l’arrivo dell’importante presidio territoriale all’interno dei locali comunali di via Pavese, già sede dell’ex centro per l’impiego.

Gli ambienti sono oggetto di un articolato intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale, progettato per rispondere alle necessità operative del Corpo Forestale e migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.

I lavori sono finanziati dalla Regione Sardegna, che ha stanziato 400 mila euro, una cifra che verrà compensata tramite i canoni di locazione. Si tratta di un passo rilevante per Sanluri, che rafforza la propria posizione come punto di riferimento istituzionale per l’intera area provinciale.

“Questo accordo – sottolinea il sindaco Alberto Urpi – è il risultato di un lungo lavoro di confronto e di un costante impegno dell’amministrazione comunale. Conferma il ruolo centrale di Sanluri e porta nel nostro territorio un presidio fondamentale. Accogliere il Corpo Forestale significa consolidare la presenza delle istituzioni e offrire maggiori servizi ai cittadini”.

I locali di via Pavese, attualmente in fase di riqualificazione, ospiteranno anche alcune funzioni amministrative di Abbanoa, configurando l’edificio come un polo multifunzionale di servizi pubblici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it