Scontro frontale a Maracalagonis, tra i feriti una donna incinta e un bimbo

Grave incidente questa mattina sulla Statale 125 Var, dove un violento scontro frontale tra due auto, seguito dal tamponamento di una terza vettura, ha coinvolto complessivamente 7 persone. Di questi, sono 4 i feriti in codice rosso, due dei quali in condizioni particolarmente critiche: tra loro una donna incinta e un bambino.

L’incidente è avvenuto all’ingresso della galleria Arcu Sa Ruxi, al chilometro 10, nel territorio di Maracalagonis. La Statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi, mentre Anas sta attivando percorsi alternativi per garantire una riapertura quanto più rapida possibile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118, l’Anas e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, impegnati nella ricostruzione della dinamica, ancora da chiarire. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Brotzu e al Policlinico di Monserrato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it