Sorgono, nasce l’Ambulatorio Cardiologico Itinerante

Un ambulatorio cardiologico che viaggia direttamente nei paesi del Distretto Socio Sanitario di Sorgono per garantire visite specialistiche senza costringere i cittadini a lunghi spostamenti. È la nuova iniziativa lanciata dall’Asl 3 di Nuoro, che sperimenta per la prima volta in Sardegna un modello mobile ispirato alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, nata su impulso della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai.

L’obiettivo è chiaro: ridurre le liste d’attesa e offrire un’assistenza capillare nelle zone più isolate. “È una risposta concreta alla carenza di specialisti nelle aree interne”, sottolinea il Commissario Straordinario dell’Asl 3, Angelo Zuccarelli. “Vogliamo presidiare il territorio e garantire continuità assistenziale a chi vive lontano dai centri principali”.

Soddisfazione anche dalla direttrice amministrativa e responsabile del Distretto di Sorgono, Paola Raspitzu, che evidenzia come l’idea sia nata dalla necessità di avvicinare i servizi alle comunità più piccole. “Era indispensabile superare il concetto di ambulatorio fisso. Con il supporto del cardiologo realizziamo un servizio itinerante che arriverà in tutti i comuni del distretto: da Sorgono ad Aritzo, passando per Teti, Desulo, Ortueri e Meana Sardo. Recupereremo le liste d’attesa e poi entreremo a regime con l’attività ordinaria”.

Il progetto non si ferma alla cardiologia. Dal mese di gennaio sarà operativo anche un ambulatorio itinerante di radiologia, pensato per rispondere a un’altra esigenza cruciale della popolazione locale. Nella stessa data partirà inoltre la nuova palestra domotizzata del Distretto, che nella fase iniziale seguirà 50 pazienti diabetici e 50 pazienti reduci da tumore alla mammella.

