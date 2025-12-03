Napoli-Cagliari, le pagelle: Kilicsoy delude, Esposito alza il livello

Il Cagliari non supera lo scoglio degli Ottavi di Coppa Italia e cade ai calci di rigore al Maradona contro il Napoli. I rossoblù pareggiano 1-1 nei tempi regolamentari, ma nonostante una lunga serie di rigori non riescono nell’impresa. Le pagelle:

Caprile 6,5: Il Napoli non lo costringe agli straordinari e sul gol di Lucca non ha colpe. Bravo su McTominay nel finale, dove sbroglia anche qualche altra situazione pericolosa. Sui rigori non fa miracoli, anche se per un pelo non salva l’ultimo tirato da Buongiorno.

Luperto 6: Guida bene la difesa e, tolto il gol su piazzato dove non ha colpe dirette, annulla Lucca.

Rodriguez 6: Ci si chiedeva se fosse pronto per il debutto e la risposta positiva è arrivata sul campo. Gara senza particolari note, ma buon posizionamento e lucidità nelle letture difensive. (61′ Idrissi 6: Buon ingresso a sinistra, dove è attento a contenere le armi pesanti schierate da Conte).

Obert 6: Spesso irruento negli interventi, ma alla fine della fiera è sempre efficace.

Di Pardo 5,5: Miss-match con Luca in occasione del gol. Si esibisce in una pessima trivela sul finale di primo tempo. Più ordinato nella ripresa.

Deiola 6: Tanta corsa, soprattutto in fase di non possesso dove aiuta e non poco la retroguardia. (85′ Felici sv: Poco da dire sulla prova nel finale di gara, ma peccato per il rigore sul palo).

Adopo 6,5: Presenza in entrambe le fasi. Nel primo tempo è tra i pochi a far salire la squadra, mentre nella ripresa tiene alti i giri del motore.

Gaetano 5: Tra le chance perse c’è anche questa. Non brilla ed è poco coinvolto. (55′ Prati 6,5: Subito più attivo rispetto a Gaetano)

Kilicsoy 5: Invisibile in fase offensiva, lascia spazio a Vergara per il cross dell’1-0, dove è lento ad aggredirlo. Se ci si chiedeva ancora perché non giocasse, ecco la risposta. (55′ Esposito 7: Ingresso che cambia la partita, ravviva la squadra e marca la rete che tiene in gara i rossoblù).

Luvumbo 5,5: Nel primo tempo si ritrova in sostanza a fare il terzino, ma cresce tanto nella ripresa quando grazie ai cambi il Cagliari alza il baricentro. Brutto però il rigore che condanna i rossoblù.

Pavoletti 5,5: Impalpabile in avanti, dove il pallone lo vede pochissimo. (55′ Borrelli 6: Ingresso che porta la squadra ad alzarsi, aggiunge mobilità e pericoli per la difesa azzurra).

Pisacane 6,5: Primo tempo a ritmi bassi, ma sempre in partita. Nella ripresa centra tutti i cambi e tiene testa a un Napoli in assetto da sommossa per tutto il secondo tempo. Riceve una buona risposta da Rodriguez, ma su Kilicsoy conferma di avere ragione lui a tenerlo ai margini. Per il resto la squadra mostra un atteggiamento giusto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it