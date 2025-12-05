Il Cagliari perde attaccanti: si va sul mercato | Inizia il toto nomi

L’esterno offensivo del Cagliari, Mattia Felici, si è fermato per un serio infortunio al ginocchio sinistro e tra le ipotesi valutate dai sanitari c’è anche una lesione del legamento crociato. Se la diagnosi fosse confermata, per il classe 2001 il campionato sarebbe praticamente finito, con tempi di recupero stimati in circa 6 mesi. È però necessario attendere il responso definitivo degli esami medici, che comunque non lasciano presagire uno stop breve nemmeno nel migliore dei casi.

L’infortunio è avvenuto nel finale della partita di Coppa Italia contro il Napoli. Felici era riuscito comunque a restare in campo e a calciare uno dei rigori della prima serie, colpendo la traversa. Al rientro agli allenamenti ad Assemini, però, il ginocchio si è gonfiato, inducendo lo staff sanitario a predisporre ulteriori controlli.

Attacco decimato

Una nuova tegola per il Cagliari dopo l’infortunio al crociato di Andrea Belotti, che tornerà disponibile solo in primavera. A complicare il quadro, da fine dicembre mancherà anche Zito Luvumbo, convocato dall’Angola per la Coppa d’Africa. Tutti elementi che incideranno inevitabilmente sulle strategie di mercato invernale.

Possibili rinforzi

Il club era già orientato a cercare un centravanti per sopperire all’assenza di Belotti, con Borrelli e Pavoletti uniche punte disponibili e la possibile uscita di Kilicsoy legata al poco minutaggio. Per il ruolo di punta restano caldi i nomi di Cutrone e Djuric del Parma: il primo piaceva già in estate, il secondo può essere un’opportunità low cost.

L’eventuale lungo stop di Felici, unito alla partenza di Luvumbo, potrebbe convincere il ds Angelozzi a intervenire anche sugli esterni offensivi. Per questo ruolo si guarda al Monza, leader della Serie B con diversi esuberi pesanti. Gianluca Caprari è in uscita e gradirebbe tornare in Serie A, mentre Dany Mota rappresenterebbe un profilo più costoso ma polivalente, capace di coprire più ruoli dell’attacco e di coprire con un solo colpo di mercato sia il ruolo di Belotti che quello di Felici.

